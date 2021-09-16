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16 сентября 2021, 16:26 4

Компания SpaceX запустила в космос корабль с полностью гражданским экипажем

Четыре космических туриста пробудут в космосе около трех суток

Компания SpaceX запустила в космос корабль с полностью гражданским экипажем
Фото: ASSOCIATED PRESS/Chris O'Meara

Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица, не проходившие обучение по программе подготовки астронавтов.

Программа Inspiration4 стала первой полностью коммерческой миссией астронавтов на орбите. Экспедиция стартовала в 03:02 московского времени с восточного побережья США.

Наиболее примечательно, что в экипаж Crew Dragon входят врач из детской больницы, профессор геологии, сотрудник аэрокосмической корпорации, а также американский миллиардер Джаред Айзекмэн, оплативший все четыре места на корабле. По его словам, миссия Inspiration4 ничто иное как благотворительная акция, в рамках которой он надеется собрать 200 миллионов долларов для детской больницы в американском штате Теннеси.

Также экипаж планирует провести исследование влияния невесомости на организм человека, результаты которого будут иметь значение для поддержания здоровья людей как в космосе, так и на Земле.

Далее компания SpaceX планирует доставлять туристов не только на орбиту, но и на МКС, пока она будет находиться в эксплуатации.

Пока Crew Dragon с туристами на борту стартует с мыса Канаверал в штате Флорида, с китайской космической станции возвращается очередной экипаж с тремя астронавтами. Он доставлял материалы и проводил инспекцию строящейся сейчас космической станции Китая, сообщают ТАСС и gazeta.ru.

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#Китай #космос #США #туризм

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    Ждём новых песен от Дмитрия Олеговича Рогозина.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 дня назад

    Танцев с бубном))

  • Victrix

    Victrix
    3 дня назад

    Парням звание героев присвоят?

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    Особенно радует, что соберут деньги для детской больницы... в американском штате Теннеси.))

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