Компания SpaceX запустила в космос корабль с полностью гражданским экипажем

Программа Inspiration4 стала первой полностью коммерческой миссией астронавтов на орбите. Экспедиция стартовала в 03:02 московского времени с восточного побережья США.

Наиболее примечательно, что в экипаж Crew Dragon входят врач из детской больницы, профессор геологии, сотрудник аэрокосмической корпорации, а также американский миллиардер Джаред Айзекмэн, оплативший все четыре места на корабле. По его словам, миссия Inspiration4 ничто иное как благотворительная акция, в рамках которой он надеется собрать 200 миллионов долларов для детской больницы в американском штате Теннеси.

Также экипаж планирует провести исследование влияния невесомости на организм человека, результаты которого будут иметь значение для поддержания здоровья людей как в космосе, так и на Земле.

Далее компания SpaceX планирует доставлять туристов не только на орбиту, но и на МКС, пока она будет находиться в эксплуатации.

Пока Crew Dragon с туристами на борту стартует с мыса Канаверал в штате Флорида, с китайской космической станции возвращается очередной экипаж с тремя астронавтами. Он доставлял материалы и проводил инспекцию строящейся сейчас космической станции Китая, сообщают ТАСС и gazeta.ru.