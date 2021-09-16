Благодаря нацпроекту в школе искусств Шимановска примут больше воспитанников

В этом году в рамках национального проекта «Культура» в детскую школу искусств города Шимановска поступила большая партия музыкальных инструментов. Устаревшая и изношенная материальная база давно нуждалась в обновлении. Однако учреждению удалось не только заменить устаревшие инструменты, но и закупить дополнительные.

— У нас 18 педагогов, и каждый из них принял участие в формировании заявки исходя из собственных навыков и потребностей детей. Основной запрос был на обучение игре на гитаре. Благодаря оснащению в этом году мы приняли 10 человек на класс гитары, причём как из младших, так и из старших классов. Кроме того, с 2018 года нам требовались преподаватели фортепиано и баяна. В этом году специалисты найдены, – отметила директор школы искусств Светлана Боешко.

Теперь в новом учебном году получать музыкальное и художественное образование по 9 направлениям бесплатно будут 318 юных шимановцев. Ещё около ста детей смогут посещать занятия на платной основе.

Также в детскую школу искусств поставили световое, звуковое и интерактивное сценическое оборудование, обновили учебную литературу. Всего на эти цели из федерального и областного бюджета было израсходовано около 1,3 миллиона рублей. Председатель регионального заксобрания Вячеслав Логинов высоко оценил техническую модернизацию культурно-образовательного учреждения.

— Обновление учебной базы музыкальных школ и школ искусств – один из запросов, которые амурчане не раз озвучивали в прошлые наши визиты на территории Приамурья. Конечно, дети должны развиваться, получать дополнительное образование в достойных условиях, – отметил Вячеслав Логинов.

Также Логинов добавил, что на этот год музыкальные инструменты по нацпроекту закупят в Шимановск, Завитинск и посёлок Новобурейский, в следующем году планируется продолжить эту работу.