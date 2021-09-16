На Колыме спасли детёныша косатки, который не мог выбраться с отмели

Фото: kolyma.ru

Увидев животное, нуждающееся в помощи, очевидцы вызвали спасателей. На месте работали сотрудники МЧС, специализированной пожарно-спасательной части, инспекторы ГИМС и волонтёры.

По информации Колыма.ru, пятиметровый детёныш косатки застрял в 300 метрах от берега в бухте Гертнера во время сильного отлива и находился в воде лишь наполовину. Семья «малыша» была неподалёку, они общались с ним криками. С помощью верёвок специалисты развернули животное в сторону моря. При этом, пока млекопитающее не уплыло, его всё время поливали водой, чтобы кожа не высохла.

Когда начался прилив и уровень воды начал подниматься, то спасатели помогли детёнышу сдвинуться с отмели, после чего он сам ушёл в море.