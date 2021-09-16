Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
16 сентября 2021, 14:58 2

На Колыме спасли детёныша косатки, который не мог выбраться с отмели

Спасатели несколько часов поливали его водой

На Колыме спасли детёныша косатки, который не мог выбраться с отмели
Фото: kolyma.ru

На Колыме спасатели и волонтёры помогли детёнышу косатки, который застрял на отмели и сам не мог уйти в море, сообщает пресс-служба управление МЧС России по Магаданскому краю.

Увидев животное, нуждающееся в помощи, очевидцы вызвали спасателей. На месте работали сотрудники МЧС, специализированной пожарно-спасательной части, инспекторы ГИМС и волонтёры.

По информации Колыма.ru, пятиметровый детёныш косатки застрял в 300 метрах от берега в бухте Гертнера во время сильного отлива и находился в воде лишь наполовину. Семья «малыша» была неподалёку, они общались с ним криками. С помощью верёвок специалисты развернули животное в сторону моря. При этом, пока млекопитающее не уплыло, его всё время поливали водой, чтобы кожа не высохла.

Когда начался прилив и уровень воды начал подниматься, то спасатели помогли детёнышу сдвинуться с отмели, после чего он сам ушёл в море.

Просмотров всего: 378

#Дальний Восток #животные #происшествия

распечатать


Происшествия 6

В Благовещенске на одном из перекрёстков из-под земли хлещет вода
Происшествия 4

На окраине Благовещенска заметили обезьяну-дачницу
Общество 1

На территории 46 населённых пунктов Амурской области определят зоны затопления
Происшествия 4

Массовое ДТП в Благовещенске устроила пьяная женщина
Комментарии
Показать все (2)
  • GREEN

    GREEN
    4 дня назад

    Дикой и необразованной Колыме очень далеко до цивилизованных Фаррер.

  • DrDimon

    DrDimon
    4 дня назад

    Образованным комментаторам следует знать, что Фареры пишутся с одной "р".

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь