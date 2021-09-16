Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
16 сентября 2021, 13:36 0

Лада Дэнс объявила о разводе с Павлом Свирским

Певица Лада Дэнс рассказала о личной жизни

Лада Дэнс объявила о разводе с Павлом Свирским
Фото: 5si.ru

Певица Лада Дэнс заявила, что развелась с мужем Павлом Свирским. Сейчас звезда наслаждается жизнью и радуется всему, что с ней происходит, пишут «Аргументы и факты».

Лада Дэнс объявила, что не любит говорить о личной жизни. Она призналась, что раньше выставляла своё счастье напоказ, и в итоге её брак распался.

По словам 55-летней певицы, сейчас она кайфует от всего, что с ней происходит. Она получает удовольствие от того, что может заниматься любимой профессией и путешествовать.

Лада сообщила, что недавно нашла участок земли в Сочи у моря. Она хочет построить там дом, чтобы засыпать и просыпаться под шум волн.

Но главным счастьем артистка считает своих прекрасных детей, хороших друзей и любимую работу. Также Лада Дэнс призналась, что в данный момент её сердце занято.

Певица рассказала, что в июне этого года попала в больницу с коронавирусом. Она была на грани жизни и смерти, после чего начала ценить то, что не ценила и не замечала раньше.

Просмотров всего: 658

#жизнь #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

В семье Андрея Данилко случилось горе
Общество

В Благовещенске активисты убрали восемь свалок и рассортировали несколько тонн мусора
В России и мире

Анна Седокова призналась, что не может жить без ботокса
В России и мире

Оксана Самойлова встретилась с отцом впервые за 20 лет
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь