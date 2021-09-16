Лада Дэнс объявила о разводе с Павлом Свирским

Лада Дэнс объявила, что не любит говорить о личной жизни. Она призналась, что раньше выставляла своё счастье напоказ, и в итоге её брак распался.

По словам 55-летней певицы, сейчас она кайфует от всего, что с ней происходит. Она получает удовольствие от того, что может заниматься любимой профессией и путешествовать.

Лада сообщила, что недавно нашла участок земли в Сочи у моря. Она хочет построить там дом, чтобы засыпать и просыпаться под шум волн.

Но главным счастьем артистка считает своих прекрасных детей, хороших друзей и любимую работу. Также Лада Дэнс призналась, что в данный момент её сердце занято.

Певица рассказала, что в июне этого года попала в больницу с коронавирусом. Она была на грани жизни и смерти, после чего начала ценить то, что не ценила и не замечала раньше.