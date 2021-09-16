Верховный суд России впервые защитил право человека на самооборону

Уголовное дело жительницы Волгоградской области должно стать уроком для уголовных судебных инстанций всех уровней. Она была полностью оправдана Верховным судом, несмотря на то, что перед этим её три раза признавали виновной в превышении пределов необходимой обороны.

Верховный суд России реализовал в конкретном судебном деле свои позиции по поводу самообороны от нападения. Основная мысль заключается в том, что при самозащите нельзя перестараться, когда угроза явная и очевидная. В этом случае, как считает суд, допускается право на защиту жизни всеми способами.

Сенсационность события очевидна для всех, кто знает, как до настоящего времени рассматривались все дела о самозащите граждан. Всех тех, кто причинил нападавшим смерть или тяжкий вред здоровью, автоматически отправляли за решетку, независимо от намерений противоположной стороны.

История жительницы Волгограда Татьяны В. стереотипна, как все дела подобного рода. Её муж, будучи пьяным, в присутствии малолетнего ребёнка напал на жену под надуманным поводом: несколько раз ударил, стал душить, в связи с чем женщина ударила мужчину ножом.

Волгоградский областной суд при рассмотрении дела решил, что действия мужчины не угрожали жизни женщины, так как он не был вооружён. На этом основании этот и все нижестоящие суды вынесли решения о виновности женщины, которые впоследствии пришлось отменять в Верховном суде.

Постановление, разъясняющее взгляды государства на самооборону граждан, было принято несколько лет назад. Вкратце его принцип таков, что жизнь можно защищать всеми способами, а право на такую защиту даёт не только нападение, но даже угроза насилия, опасного для жизни.

Самое интересное в этом вопросе, что, кроме разъясняющего постановления, никаких других законов не требуется. Действующего законодательства по вопросам самообороны и так вполне достаточно, чтобы оправдывать людей, до недавнего времени массово отправлявшихся судами за решетку.

Фактически граждане получили реальное право на защиту своей жизни, и, рассматривая конкретные дела, Верховный суд продолжает поддерживать эти позиции.

Теперь важно, чтобы сотрудники на местах, такие как следователи, гособвинители, судьи городских и районных судов приняли к сведению позицию главного суда страны и обратили внимание на статью Уголовного кодекса, подтверждающего право человека на самооборону, сообщает «Российская газета».