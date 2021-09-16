Каждому четвертому россиянину повысили зарплату в 2021 году
В Амурской области номинальная зарплата за год выросла на 10,9 процента
Около 24 % опрошенных россиян сообщили, что им в этом году повысили зарплату. В исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие 6 000 респондентов из всех регионов страны, сообщил ТАСС.
— 24 процента опрошенных жителей России рассказали, что их работодатель уже повышал им зарплату с начала этого года, – говорится в исследовании.
Треть работает в сфере производства и промышленности, 24 процента – в транспорте и логистике, 12 процентов – в строительстве, 8 – в сфере ИТ и 6 процентов – в кафе и ресторанах.
Напомним, в Амурской области среднемесячная номинальная зарплата выросла на 10,9 процента и составила 56 051,5 рубля. Самые высокие зарплаты у тех, кто осуществляет профессиональную, научную и техническую деятельность.
Просмотров всего: 370