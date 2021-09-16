Каждому четвертому россиянину повысили зарплату в 2021 году

— 24 процента опрошенных жителей России рассказали, что их работодатель уже повышал им зарплату с начала этого года, – говорится в исследовании.

Треть работает в сфере производства и промышленности, 24 процента – в транспорте и логистике, 12 процентов – в строительстве, 8 – в сфере ИТ и 6 процентов – в кафе и ресторанах.

Напомним, в Амурской области среднемесячная номинальная зарплата выросла на 10,9 процента и составила 56 051,5 рубля. Самые высокие зарплаты у тех, кто осуществляет профессиональную, научную и техническую деятельность.