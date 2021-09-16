Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
16 сентября 2021, 14:08 8

Каждому четвертому россиянину повысили зарплату в 2021 году

В Амурской области номинальная зарплата за год выросла на 10,9 процента

Около 24 % опрошенных россиян сообщили, что им в этом году повысили зарплату. В исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие 6 000 респондентов из всех регионов страны, сообщил ТАСС.

— 24 процента опрошенных жителей России рассказали, что их работодатель уже повышал им зарплату с начала этого года, – говорится в исследовании.

Треть работает в сфере производства и промышленности, 24 процента – в транспорте и логистике, 12 процентов – в строительстве, 8 – в сфере ИТ и 6 процентов – в кафе и ресторанах.

Напомним, в Амурской области среднемесячная номинальная зарплата выросла на 10,9 процента и составила 56 051,5 рубля. Самые высокие зарплаты у тех, кто осуществляет профессиональную, научную и техническую деятельность.

Просмотров всего: 370

#финансы #экономика

распечатать


Власть 10

Оксана Кукшенёва: «Мы видим заинтересованность как со стороны крупных российских инвесторов, так и международных компаний»
Экономика 5

Выпускникам вузов, оставшимся работать на ДВ, планируется выплачивать по миллиону рублей
Общество 2

В Амурской области зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней
В России и мире

Стас Ярушин рассекретил доходы Андрея Губина
Комментарии
Показать все (8)
  • strannic

    strannic
    4 дня назад

    повезло же кому-то быть четвертым!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 дня назад

    сегодня первое апреля?

  • inoy

    inoy
    4 дня назад

    статистика))))

  • хаййп

    хаййп
    4 дня назад

    скоро выборы..(с)

  • const

    const
    4 дня назад

    Зарплата повысилась, когда сменил место работы.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 дня назад

    Вот если бы только для каждого четвёртого и повысили цены, а не для первого, второго и третьего...

  • us.2001

    us.2001
    4 дня назад

    просто врёшь )))))

  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 дня назад

    начисленная или выплаченная?

    премии, больничные, отпуска и т.д. Что то из них увеличилось на 10%)

Показать все (8)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь