Амурчане принимают активное участие в благоустройстве своих населённых пунктов

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Программа поддержки местных инициатив в Амурской области поставила очередной рекорд по числу заявок от граждан. В этом году 277 инициативных проектов были одобрены и профинансированы. На эти цели правительством области распределено более 374 миллионов рублей. Примечательно, что количество заявок от амурчан за три года (не считая пилотный год) выросло более чем в три раза.

Начиная с 2018 года ежегодно программа становилась всё более доступной и понятной. С 2019 года в нее включили городские поселения, с 2020 увеличили максимальную сумму субсидии и уменьшили объем софинансирования, а с 2021 года голосование за проекты возможно на специальном портале Golos-amur.ru.

— Программа инициативного бюджетирования реализуется в Амурской области третий год. И третий год мы видим, что жители области могут, хотят и готовы принимать активное участие в благоустройстве своих населённых пунктов. Многие проекты жителей приятно удивляют своей продуманностью и оригинальностью. Но главный плюс программы, конечно, в том, что она даёт людям возможность самим решать, какие работы будет проведены, и какие именно объекты появятся в их населенных пунктах. И рост количества заявок на участие наглядно демонстрирует, что жители области успели оценить все преимущества и возможности программы. Если в 2018 году на рассмотрение было подано всего четыре проекта, в текущем – более 270, – отметил губернатор Василий Орлов.

Проекты амурчан по благоустройству продолжат поддерживать и в 2022 году. Сама программа реализуется в цикле полутора лет – сначала происходит обсуждение и отбор проектов на местах, затем областной конкурс и работа по его осуществлению. То есть проекты 2022 года на местном уровне отбираются уже сейчас, и желающие ещё могут успеть принять участие в общественном обсуждении проектов и заявить поддержанный в ходе обсуждения проект в местную администрацию, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.