Осуждённый в Благовещенске за взятку таможенный инспектор подал апелляцию

Амурский областной суд принял решение по апелляции осужденного за взяточничество таможенного инспектора.

Летом 2019 года осуждённый потребовал с одного из предпринимателей деньги за экспорт товара в Китай. В случае отказа от дачи взятки инспектор пригрозил тщательным таможенным досмотром и попаданием груза на склад временного хранения на неопределенный срок. Этот факт стал известен правоохранительным органам.

15 февраля 2021 года приговором Благовещенского городского суда мужчину осудили за взятку и назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Наказан он был также штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением права занимать госдолжности.

Осуждённый и его защитники обжаловали приговор. В жалобах приводились доводы о недоказанности вины осуждённого, однако суд оставил жалобы без удовлетворения.