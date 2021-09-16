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16 сентября 2021, 13:59 3

Осуждённый в Благовещенске за взятку таможенный инспектор подал апелляцию

Жалобы оставлены судом без удовлетворения

Осуждённый в Благовещенске за взятку таможенный инспектор подал апелляцию
Фото: pixabay.com

Амурский областной суд принял решение по апелляции осужденного за взяточничество таможенного инспектора.

Летом 2019 года осуждённый потребовал с одного из предпринимателей деньги за экспорт товара в Китай. В случае отказа от дачи взятки инспектор пригрозил тщательным таможенным досмотром и попаданием груза на склад временного хранения на неопределенный срок. Этот факт стал известен правоохранительным органам.

15 февраля 2021 года приговором Благовещенского городского суда мужчину осудили за взятку и назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Наказан он был также штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением права занимать госдолжности.

Осуждённый и его защитники обжаловали приговор. В жалобах приводились доводы о недоказанности вины осуждённого, однако суд оставил жалобы без удовлетворения.

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#закон #суды #криминал #происшествия #таможня

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Комментарии
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  • jjj-tl

    jjj-tl
    4 дня назад

    туда и дорога, инспектор,ёпта.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 дня назад

    при такой состязательности в суде, думаешь неодназначно)

  • us.2001

    us.2001
    4 дня назад

    дурачок что ли )))

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