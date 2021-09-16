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16 сентября 2021, 13:45 2

Для доставки самой высокой колонны на Амурский ГХК разобрали железнодорожные пути

Сложнейшая логистическая операция прошла успешно

Для доставки самой высокой колонны на Амурский ГХК разобрали железнодорожные пути
Фото: СИБУР

На газохимический комплекс в Свободный доставили колонну для установки пиролиза. После монтажа на фундамент это будет самая высокая колонна Амурского ГХК и один из самых высоких объектов в Свободненском районе. Её высота более 111 метров, а масса – 1 040 тонн, сообщили в компании СИБУР.

Доставка по воде проходила во время сложной гидрологической обстановки. Для начала пришлось ждать, пока упадёт уровень воды в Еврейской автономной области, а затем в Амурской. Чтобы разгрузить баржу, понадобилось два крана грузоподъёмностью 1 350 тонн каждый. На сухопутном этапе нестандартный груз перевозили с помощью двух самоходных модульных транспортёров. Они оборудованы поворотными столами, что позволяет перевозить грузы и не перестраивать дороги. По автомобильным трассам колонну везли в основном по ночам. На одном из этапов даже пришлось демонтировать железнодорожные пути.

— Несмотря на сложности, связанные с паводком, самая высокая колонна АГХК будет смонтирована в запланированные сроки, а программа поставок оборудования – выполнена в полном объеме. Всего в навигацию 2021 года на причал доставят около 12 тысяч тонн крупногабаритных грузов для Амурского ГХК, – рассказали в СИБУРе.

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#Свободный #строительство

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    3 дня назад

    вот только вопрос кто трубу сделал ,погрузил и чьими кранами разгрузили. у нас этого нет НИЧЕГО

  • inoy

    inoy
    3 дня назад

    так и не мы строим и не для нас строят)))

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