Бывшая солистка «Тату» Лена Катина завела роман с миллионером
Лена Катина встречается с предпринимателем Дмитрием Спиридоновым
Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина в последнее время часто появляется на различных ток-шоу, где делится фактами из прошлого. Однако личную жизнь певица старается держать в секрете. Недавно порталу PeopleTalk стало известно о новом романе артистки.
Избранником Катиной стал Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор центра для обработки платежей CloudPayments. Лена и Дмитрий встречаются с июня этого года. Пара познакомилась на дне рождении предпринимателя, где певица выступала в качестве приглашенного артиста.
На своей странице в Instagram Спиридонов не скрывает, что влюблён. В июне он опубликовал совместное фото с Катиной.
Как пишет Woman.ru, певица пока не хочет представлять избранника публике. Но на днях они оба отметились в сторис в одном театре с одной и той же брошюркой в руках.
СМИ выяснили, что 39-летний Дмитрий Спиридонов в марте этого года попытался найти свою любовь на шоу «Давай поженимся». Долларовый миллионер казался просто идеальным холостяком, но отверг всех претенденток на своё сердце.
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