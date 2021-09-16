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16 сентября 2021, 12:15 0

Бывшая солистка «Тату» Лена Катина завела роман с миллионером

Лена Катина встречается с предпринимателем Дмитрием Спиридоновым

Бывшая солистка «Тату» Лена Катина завела роман с миллионером
Фото: news.myseldon.com

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина в последнее время часто появляется на различных ток-шоу, где делится фактами из прошлого. Однако личную жизнь певица старается держать в секрете. Недавно порталу PeopleTalk стало известно о новом романе артистки.

Избранником Катиной стал Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор центра для обработки платежей CloudPayments. Лена и Дмитрий встречаются с июня этого года. Пара познакомилась на дне рождении предпринимателя, где певица выступала в качестве приглашенного артиста.

На своей странице в Instagram Спиридонов не скрывает, что влюблён. В июне он опубликовал совместное фото с Катиной.

Как пишет Woman.ru, певица пока не хочет представлять избранника публике. Но на днях они оба отметились в сторис в одном театре с одной и той же брошюркой в руках.

СМИ выяснили, что 39-летний Дмитрий Спиридонов в марте этого года попытался найти свою любовь на шоу «Давай поженимся». Долларовый миллионер казался просто идеальным холостяком, но отверг всех претенденток на своё сердце.

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#жизнь #шоу-бизнес

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