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16 сентября 2021, 13:26 0

Житель Приморья, похитивший клетку с попугаями, получил пять лет колонии

На преступление его толкнули недостаток денег и желание сделать подарок девушке

Житель Приморья, похитивший клетку с попугаями, получил пять лет колонии
Фото: pixabay.com

Пять лет колонии строгого режима получил молодой человек из приморского города Артём, ограбивший зоомагазин и похитивший клетку с волнистыми попугаями.

Как выяснило следствие, ранее судимый 28-летний приморец, в ходе распития спиртных напитков ощутил нехватку денег на алкоголь. Чтобы исправить ситуацию, он решил ограбить зоомагазин, расположенный неподалёку. Угрожая ножом, он похитил 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями, которых намеревался подарить своей девушке.

Позднее по статье «Разбой» возбудили уголовное дело, мужчина был заключен под стражу.

В ходе следствия и суда была дана оценка всем фактам, полностью доказана вина фигуранта и причастность к совершению разбойного нападения. Артемовский городской суд признал подсудимого виновным. С учётом повторного совершения преступления ему было назначено наказание в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления МВД края.

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#криминал #происшествия

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