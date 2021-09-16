Житель Приморья, похитивший клетку с попугаями, получил пять лет колонии

Пять лет колонии строгого режима получил молодой человек из приморского города Артём, ограбивший зоомагазин и похитивший клетку с волнистыми попугаями.

Как выяснило следствие, ранее судимый 28-летний приморец, в ходе распития спиртных напитков ощутил нехватку денег на алкоголь. Чтобы исправить ситуацию, он решил ограбить зоомагазин, расположенный неподалёку. Угрожая ножом, он похитил 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями, которых намеревался подарить своей девушке.

Позднее по статье «Разбой» возбудили уголовное дело, мужчина был заключен под стражу.

В ходе следствия и суда была дана оценка всем фактам, полностью доказана вина фигуранта и причастность к совершению разбойного нападения. Артемовский городской суд признал подсудимого виновным. С учётом повторного совершения преступления ему было назначено наказание в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления МВД края.