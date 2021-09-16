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16 сентября 2021, 12:48 8

На Фарерских островах убили 1 428 атлантических белобоких дельфинов

По сообщению экологов, это крупнейшее убийство дельфинов за всю историю Фарер

На Фарерских островах убили 1 428 атлантических белобоких дельфинов
Фото: @dolphin_project_rus

Возмутительная по своей жестокости новость пришла с Фарерских островов. Там было убито 1 428 атлантических дельфинов во время кровавой акции «Гриндадрап».

Гриндадрап – убийство дельфинов на Фарерских островах, которое придумали в XVI веке. Местные жители загоняли стаю дельфинов на мелководье и забивали на мясо. Тогда это было необходимостью и возможностью выжить, но сейчас это кровавая дань традициям, за которой не стоит острой нужды.

Фарерцы считают убийство дельфинов традицией и хотят его сохранить. Но вопиющий забой 1 428 дельфинов критиковали даже местные. По словам председателя Ассоциации китобоев, убийство такого количества дельфинов было чрезмерным и стало ошибкой. Охотники гнали стаю к берегу и предполагали, что будет около 200 особей. Оказалось, что эта охота обернулась самым большим убийством в истории Фарер (в 1940 году было убито 1 200 китообразных).

Местные в основном охотятся на гринд, которых ежегодно убивают около 600 особей. Белобокие дельфины реже становятся добычей. Так, в 2020 году убили 35 особей.

Для того чтобы заниматься этим промыслом, охотники должны пройти обучение и получить лицензию, но данная охота была нелегальной. Дельфинов на мелководье загоняли на гидроциклах, далеко не все охотники обладали лицензией. Китобои специально обучаются, чтобы смерть китообразных была быстрой. В этот раз расправа над практически полутора тысячами дельфинов была долгой и жестокой.

Экологи говорят о катастрофе:

— За один день уничтожили почти 1 500 дельфинов. Такое количества мяса совершенно точно не нужно жителям островов с популяций меньше 50 000 человек. Более того, мясо китообразных содержит большое количество ртути и других тяжелых металлов. Фарерские власти рекомендуют не употреблять больше одного блюда с мясом китообразных в неделю, – пишут они в своём инстаграм-аккаунте.

Журналисты Фарерских островов опросили жителей и выяснили, что половина людей против убийства китообразных. Экологи предлагают всем желающим оправить письмо премьер-министру Фарер через форму PETA, чтобы прекратить эту дикую традицию.⠀

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#экология

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    Вот уроды! (((

  • DrDok

    DrDok
    4 дня назад

    Согласен, дельфины по сути разумные существа, походу такие острова нужно просто стереть с карты с лица земли

  • sms-ка

    sms-ка
    4 дня назад

    Голодная европа

  • ordinary

    ordinary
    4 дня назад

    А где в этот момент Гринпис находидась? Как на нефтяные платформы в нашей арктике лезть-так первые, а здесь явное истребление китообразных и...тишина. Причём ежегодно это проводится и не оспаривается. За дельфинов не финансируют, а значит и им это без надобности.

  • inoy

    inoy
    4 дня назад

    у нас перед пасхой ежегодно уничтожают миллионы не родившихся куриц... традиция... Елки вырубают перед НГ... традиция...

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    4 дня назад

    няшные япошки каждый день дельфинов мочат мелкими стайками.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    4 дня назад

    "inoy 1 час назад

    у нас перед пасхой ежегодно уничтожают миллионы не родившихся куриц... традиция... Елки вырубают перед НГ... традиция..."

    - у дельфинов есть разум.

    у многих двуногих нет разума. У дельфинов есть. Это не новогодние елки перед НГ.

  • Nikodim

    Nikodim
    4 дня назад

    Общество, или скорее цивилизация, потребления.. что ёлки, что яйца, что дельфины, что человеческие жизни в расход - все равно. Цена денег перекрывает все другие ценности. К огромному сожалению (

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