На Фарерских островах убили 1 428 атлантических белобоких дельфинов

Возмутительная по своей жестокости новость пришла с Фарерских островов. Там было убито 1 428 атлантических дельфинов во время кровавой акции «Гриндадрап».

Гриндадрап – убийство дельфинов на Фарерских островах, которое придумали в XVI веке. Местные жители загоняли стаю дельфинов на мелководье и забивали на мясо. Тогда это было необходимостью и возможностью выжить, но сейчас это кровавая дань традициям, за которой не стоит острой нужды.

Фарерцы считают убийство дельфинов традицией и хотят его сохранить. Но вопиющий забой 1 428 дельфинов критиковали даже местные. По словам председателя Ассоциации китобоев, убийство такого количества дельфинов было чрезмерным и стало ошибкой. Охотники гнали стаю к берегу и предполагали, что будет около 200 особей. Оказалось, что эта охота обернулась самым большим убийством в истории Фарер (в 1940 году было убито 1 200 китообразных).

Местные в основном охотятся на гринд, которых ежегодно убивают около 600 особей. Белобокие дельфины реже становятся добычей. Так, в 2020 году убили 35 особей.

Для того чтобы заниматься этим промыслом, охотники должны пройти обучение и получить лицензию, но данная охота была нелегальной. Дельфинов на мелководье загоняли на гидроциклах, далеко не все охотники обладали лицензией. Китобои специально обучаются, чтобы смерть китообразных была быстрой. В этот раз расправа над практически полутора тысячами дельфинов была долгой и жестокой.

Экологи говорят о катастрофе:

— За один день уничтожили почти 1 500 дельфинов. Такое количества мяса совершенно точно не нужно жителям островов с популяций меньше 50 000 человек. Более того, мясо китообразных содержит большое количество ртути и других тяжелых металлов. Фарерские власти рекомендуют не употреблять больше одного блюда с мясом китообразных в неделю, – пишут они в своём инстаграм-аккаунте.

Журналисты Фарерских островов опросили жителей и выяснили, что половина людей против убийства китообразных. Экологи предлагают всем желающим оправить письмо премьер-министру Фарер через форму PETA, чтобы прекратить эту дикую традицию.⠀