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16 сентября 2021, 13:06 0

«Где раз поднят русский флаг…» покажут в Благовещенске

Документальный фильм рассказывает об освоении Дальнего Востока

«Где раз поднят русский флаг…» покажут в Благовещенске
Фото: скриншот кадра из фильма

В пятницу, 17 сентября, в 16:00 в киноцентре «Благовещенск» в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень» состоится внеконкурсный показ-премьера документального фильма «Где раз поднят русский флаг...», созданного при поддержке компании «Петропавловск».

Помимо сценариста и режиссера фильма, «Петропавловск» привёз на фестиваль и ещё одного дорогого гостя – потомка знаменитого генерал-губернатора Восточной Сибири, графа Н. Н. Муравьева-Амурского – Василия Сергеевича Муравьева-Амурского, который также принимал участие в съёмках этого фильма.

Фильм «Где раз поднят русский флаг…» особенно интересен дальневосточникам, поскольку посвящён второму этапу освоения русского Дальнего Востока в середине XIX века. Именно тогда был обследован остров Сахалин, создана военно-морская база русского флота в Петропавловске-Камчатском, возвращено в состав России Приамурье, основаны новые порты и города в Приморье. Фильм рассказывает об этом бурном периоде свершений через биографии основных героев тех событий – генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва, морского офицера Г. И. Невельского, святителя Иннокентия (Вениаминова). В своей работе им приходилось преодолевать множество препятствий, порою идти наперекор мнению руководства, отстаивая свои убеждения, рисковать собственными жизнями, но всё равно добиваться успеха.

Название фильма происходит из резолюции императора Николая I «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен» на докладе о самовольном решении Г. И. Невельского об основании в устье Амура Николаевского поста. Оно отражает патриотический посыл, гордость за достижения наших предков, уверенность в незыблемости позиций России на Дальнем Востоке.

Фильм создан Фондом поддержки социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Амур.инфо ранее сообщало о премьерном показе фильма в Москве и прибытии в Благовещенск снявшегося в этом фильме Василия Муравьёва-Амурского.

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#Фестиваль «Амурская осень» #история #культура

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