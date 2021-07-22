Рыбки в парке Дружбы в Благовещенске пытаются сбежать из пруда
Необычное поведение рыб объяснили в экологической организации «АмурСоЭС»
Накануне, 21 июля, в инстаграм-аккаунте @amurseu опубликовали ролик из благовещенского парка Дружбы. Рыбки, обитающие в прудах парка, пытаются выпрыгнуть из воды и подняться «выше по течению» в трубу. Корреспондент Амур.инфо постарался разобраться в странном поведении жителей водоёма.
За комментариями мы обратились в амурскую областную общественную экологическую организацию «АмурСоЭС». Там пояснили, что поведение рыб может быть мотивировано двумя факторами: инстинктами к расселению, либо нехваткой кислорода в водоёме.
— Во-первых, возможно рыбы хотят расселиться дальше. Есть такое у рыб: мало места, отсюда и стремление идти выше, в другие водоёмы. Во-вторых, может быть, им мало кислорода, а на течении в русле реки его больше, они и стремятся туда, – предположили в «АмурСоЭС».
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