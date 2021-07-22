Рыбки в парке Дружбы в Благовещенске пытаются сбежать из пруда

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За комментариями мы обратились в амурскую областную общественную экологическую организацию «АмурСоЭС». Там пояснили, что поведение рыб может быть мотивировано двумя факторами: инстинктами к расселению, либо нехваткой кислорода в водоёме.

— Во-первых, возможно рыбы хотят расселиться дальше. Есть такое у рыб: мало места, отсюда и стремление идти выше, в другие водоёмы. Во-вторых, может быть, им мало кислорода, а на течении в русле реки его больше, они и стремятся туда, – предположили в «АмурСоЭС».