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Арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал из дома жену, избившую сына Стаса Пьехи

Владислав Безбородов назвал жену истеричкой

Арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал из дома жену, избившую сына Стаса Пьехи
Фото: mk.ru

На днях жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова избила семилетнего сына Стаса Пьехи. Сейчас в конфликте разбирается прокуратура, а также Следственный комитет. Сам арбитр назвал жену истеричкой и заявил, что выгнал её из дома, пишет «Комсомольская правда».

Владислав Безбородов сейчас находится на сборах. По телефону он рассказал «КП», что знает о скандале, в котором оказалась его жена. Арбитр назвал супругу истеричкой и сообщил, что выгнал её из дома. По его словам, таких он не терпит на поле, «а дома – тем более».

История с избиением сына Стаса Пьехи произошла в коттеджном поселке под Петербургом. Семилетний мальчик отдыхает там с мамой Натальей Горчаковой и её родителями. Жена футбольного судьи Ирина Безбородова с тремя детьми недавно заселилась в соседний дом.

Конфликт произошёл, когда сын Пьехи проткнул карандашом надувной бассейн Безбородовых. Это разозлило женщину, которая схватила Петю за руку и сильно швырнула его на землю. Наталья Горчакова сообщила, что у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, он находится в больнице.

После инцидента Стас Пьеха обратился к известному адвокату Сергею Жорину. Проверку произошедшего контролирует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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