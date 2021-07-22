Арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал из дома жену, избившую сына Стаса Пьехи

Владислав Безбородов сейчас находится на сборах. По телефону он рассказал «КП», что знает о скандале, в котором оказалась его жена. Арбитр назвал супругу истеричкой и сообщил, что выгнал её из дома. По его словам, таких он не терпит на поле, «а дома – тем более».

История с избиением сына Стаса Пьехи произошла в коттеджном поселке под Петербургом. Семилетний мальчик отдыхает там с мамой Натальей Горчаковой и её родителями. Жена футбольного судьи Ирина Безбородова с тремя детьми недавно заселилась в соседний дом.

Конфликт произошёл, когда сын Пьехи проткнул карандашом надувной бассейн Безбородовых. Это разозлило женщину, которая схватила Петю за руку и сильно швырнула его на землю. Наталья Горчакова сообщила, что у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, он находится в больнице.

После инцидента Стас Пьеха обратился к известному адвокату Сергею Жорину. Проверку произошедшего контролирует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.