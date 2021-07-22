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сегодня, 15:00 2

В Благовещенске появится новый роддом

Накануне проект нового родильного дома прошёл государственную экспертизу

В Благовещенске появится новый роддом

Сегодня, 22 июля, в стенах АОКБ состоялась пресс-конференция, посвящённая капитальному ремонту здания больницы. Одной из главных новостей встречи стала информация о появлении в областной столице нового родильный дома: проектно-сметная документация уже готова и прошла госэкспертизу. Важным для Приамурья событием поделился министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.

Вопрос о необходимости появления нового роддома в Благовещенске обсуждался ещё несколько лет назад. Сегодня глава амурского минстроя Николай Сибиряков рассказал, что проект нового благовещенского родильного дома прошёл вчера государственную экспертизу.

— Стоимость проекта вместе со всем оборудованием – 3,8 миллиарда рублей. Месторасположение – пересечение улиц Загородной и Октябрьской: там, где сейчас пустырь. Теперь мы с минздравом будем заявляться в федеральные программы, за такие деньги область сама не построит.

Как уточнил Сибиряков, по проекту роддом рассчитан на 150 мест, планируется, что это будет восьмиэтажное здание.

— Сроков пока нет, но этот объект – так же, как и станция переливания крови и областной онкологический центр – у нас в приоритете. В прошлом году мы заявляли эти проекты на Совете Федераций и получили там поддержку, ­– добавила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Подробнее о ходе капитального ремонта областной больницы и других ближайших проектах амурских минстроя и минздрава в нашем следующем материале.

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#медицина #строительство #хорошие новости

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    43 минуты назад

    Готовый проект ещё при кожемяки не могли согласовать! И деньги были, но земли в городе не хватало. БЮРОКРАТЫ!

  • bayan-spam

    bayan-spam
    43 минуты назад

    УЖЕ 3,8 лярда, я было 2 с копейками! Пока начнут будет 5 лярдов! БЮРОКРАТЫ!

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