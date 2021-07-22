Рейс Москва – Нанкин – Пекин снова приостановят на две недели из-за больных COVID-19

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Новая коронавирусная инфекция обнаружена у семи человек, прибывших рейсом из Москвы 10 июля. По этой причине, управление гражданской авиации Китая приостанавливает этот авиарейс, начиная со второго августа.

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Нанкине по состоянию на 21 июля выросло до 17 заболевших, сообщает интернет-сайт biang.ru со ссылкой на китайские СМИ.

Справка АИ

Ранее уже был приостановлен авиарейс CA910 из Москвы, с 19 июля на 2 недели. Таким образом, теперь он сможет приступить к авиаперевозкам только с 16 августа. Что касается рейса SU208 Москва-Шанхай, то после его приостановки из-за больных COVID-19 он снова осуществляется с 5 июля.