В Благовещенске из-за отключения электроснабжения остановили водозабор

В Благовещенске сегодня произошла остановка водозабора «Северный». Связано это с отключением на электросетях.

— Специалисты РКС-Благовещенск запустили системы. После возвращения энергии оперативно подключены все насосы для подачи воды в водоразборную сеть города. Резервуары чистой воды полные, в ближайшее время вода вернётся в дома горожан, – рассказали в пресс-службе АКС.

Потеря напора воды ощущалась на верхних этажах зданий в ряде районов города. К вечеру всё должно вернуться в норму.