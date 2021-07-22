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22июля
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сегодня, 14:35 0

В Благовещенске из-за отключения электроснабжения остановили водозабор

Сейчас вода уже возвращается в дома

В Благовещенске из-за отключения электроснабжения остановили водозабор
Фото: depositphotos.com

В Благовещенске сегодня произошла остановка водозабора «Северный». Связано это с отключением на электросетях.

— Специалисты РКС-Благовещенск запустили системы. После возвращения энергии оперативно подключены все насосы для подачи воды в водоразборную сеть города. Резервуары чистой воды полные, в ближайшее время вода вернётся в дома горожан, – рассказали в пресс-службе АКС.

Потеря напора воды ощущалась на верхних этажах зданий в ряде районов города. К вечеру всё должно вернуться в норму.

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#ЖКХ #происшествия

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