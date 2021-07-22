Один из якутских улусов планирует арендовать сенокосы в Амурской области

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В среду, 21 июля, прошла встреча главы Чурапчинского улуса Андрея Ноговицына и председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко. Помимо прочего обсуждался вопрос аренды сенокосов на территории Амурской области.

По информации, предоставленной ЯСИЯ, правительство республики Саха (Якутия) ведёт переговоры по аренде сенокосных угодий в Амурской области.

Корреспондент Амур.инфо обратился за комментариями в министерство сельского хозяйства Приамурья.

— Да, действительно такие переговоры ведутся. Речь идёт о северных районах: Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Сковородинском и Шимановском, – сообщили в пресс-службе ведомства.