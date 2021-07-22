В Благовещенске задержали серийного вора

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Полицейские задержали ранее судимого 36-летнего благовещенца, который подозревается в серийных кражах, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина признался в пяти преступлениях. Он совершил кражу в трёх магазинах, также в начале лета он похитил велосипед у горожанки. Помимо этого амурчанин тайно присвоил вещи матери друга, в чьей квартире проживал некоторое время. Во время переезда в другое жилище он украл её телефоны и бытовую технику. Оперативники изъяли часть похищенных вещей и вернули их владелице.

Возбуждены уголовные дела, мужчина заключён под стражу.