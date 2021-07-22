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22июля
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сегодня, 14:30 1

В Благовещенске задержали серийного вора

Он похищал вещи из квартир и торговых точек

В Благовещенске задержали серийного вора
Фото: pixabay.com

Полицейские задержали ранее судимого 36-летнего благовещенца, который подозревается в серийных кражах, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина признался в пяти преступлениях. Он совершил кражу в трёх магазинах, также в начале лета он похитил велосипед у горожанки. Помимо этого амурчанин тайно присвоил вещи матери друга, в чьей квартире проживал некоторое время. Во время переезда в другое жилище он украл её телефоны и бытовую технику. Оперативники изъяли часть похищенных вещей и вернули их владелице.

Возбуждены уголовные дела, мужчина заключён под стражу.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    48 минут назад

    Серийный? Корифей шиззаголовков выдал очередной перл)))

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