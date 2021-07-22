Яна Поплавская рассказала о реакции 15-летней дочери Табакова на скандал вокруг имени отца

Поплавская рассказала в интервью, что не одобряет поступок Елены Прокловой. По её словам, после этой истории Марина Зудина благодарила её за поддержку. Их 15-летняя дочь Маша была в шоковом состоянии из-за разговоров о её отце.

Поплавская уверена, что никто не вправе говорить о таких вещах, когда вторая сторона ответить не может, ведь человека уже нет.

По мнению актрисы, если Прокловой не давала покоя эта история, ей стоило создать благотворительный фонд для женщин, которые подверглись насилию. Поплавская отмечает, что тогда её действия можно было бы понять.

Напомним, что несколько месяцев назад в программе «Секрет на миллион» Елена Проклова заявила о домогательствах к ней со стороны известного актёра. По её словам, тогда ей было всего 15 лет. Артистка не назвала имени, но все поняли, что речь шла именно об Олеге Табакове, который уже ушёл из жизни.