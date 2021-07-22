За пять лет на поддержку выпускников педвузов, пришедших работать в амурские школы, из областного бюджета направили 75 миллионов рублей

В Амурской области власти поддерживают выпускников педагогических вузов. Те, кто остаются работать в Приамурье, получают единовременную выплату и финансовую помощь на покупку, аренду или ремонт жилья, рассказали в пресс-службе правительства области.

— Закреплению молодых педагогов в регионе способствуют различные меры социальной поддержки. Одна из них – единовременная выплата. Предусмотрена еще доплата к заработной плате за счет местного и областного бюджетов. Кроме того, для молодых педагогов предусмотрены компенсация части затрат на аренду жилого помещения или приобретение и ремонт жилья. За последние пять лет на меры поддержки выпускников педагогических вузов, пришедших работать в амурские школы, из областного бюджета направлено около 75 миллионов рублей. Наибольшую сумму региональные власти выделили в прошлом году – 22,7 миллиона рублей, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Тем не менее в области ещё остаётся 417 вакансий учителей, пять психологов, шесть логопедов и 50 вакансий в дошкольных учреждениях. Наиболее востребованы учителя иностранных языков, математики, физики, информатики и начальных классов.

— Треть городов и районов Амурской области, где имеются открытые вакансии для педагогов, готовы обеспечить молодых специалистов жильем. В 24 территориях для молодых специалистов предусмотрены подъемные. Везде они разные. Например, в Свободном единовременно выплачивается 600 тысяч рублей, в Тынде – 300 тысяч, в Благовещенске – 14,2 тысячи, в Белогорске – 10 тысяч, – рассказала ректор БГПУ Вера Щёкина.

Чтобы решить кадровый вопрос, вуз совместно с правительством ведёт обучение целевиков. Сейчас в вузе числится 52 таких студента. Выпускаются в этом году четыре, они будут работать в школах Благовещенска, Белогорска и Магдагачи.

Ежегодно около 60 процентов выпускников педагогических факультетов БГПУ идут работать по специальности, в этом году – это 150 молодых учителей.