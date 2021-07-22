В Амурской области резко ухудшится погода

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23 и 24 июля в Приамурье местами пройдут очень сильные дожди, сильные ливни, грозы и шквалистый ветер, сообщает областное управление МЧС России.

23 июля циклон охватит северо-запад региона. В Тындинском, Сковородинском и Магдагачиском районе за 12 часов ожидается до 50 миллилитров осадков. 24 июля циклон уйдёт на восток. В центральном, южном и восточном районах области выпадет 30-50 миллиметров осадков.

Непогода может вызвать подъём уровня воды в малых реках, возможны подтопления низменных участков и дорог.

Сотрудники ведомства призывают амурчан соблюдать все необходимые меры безопасности.