Певица Нюша подтвердила слухи о своей беременности

Впервые разговоры о беременности артистки появились на премии Glamour Eco Award. Тогда зрители отметили, что певица заметно поправилась. Но сама артистка поначалу опровергла этот факт.

Однако недавно Нюша снялась в клипе на свою песню «Небо знает», в конце которого показала округлившийся живот. А после этого певица опубликовала фото в Instagram, после которого сомнения в её беременности отпали.

На снимке Нюша позирует в жёлтом обтягивающем платье, демонстрируя свой большой живот.

Как сообщает радио «Комсомольская правда», у Нюши уже есть дочь от бизнесмена Игоря Сивова, за которого она вышла замуж в 2017 году. Певица ранее раскрыла необычное имя дочери – по документам она Серафима-Симба.