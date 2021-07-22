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сегодня, 13:22 1

Певица Нюша подтвердила слухи о своей беременности

Нюша ждёт второго ребёнка

Певица Нюша подтвердила слухи о своей беременности
Фото: Twitter

Слухи о второй беременности певицы Нюши появились ещё весной. Тогда артистка опровергла этот факт. Но на днях Нюша подтвердила в своём Instagram, что действительно ждёт ребёнка, пишет ФАН.

Впервые разговоры о беременности артистки появились на премии Glamour Eco Award. Тогда зрители отметили, что певица заметно поправилась. Но сама артистка поначалу опровергла этот факт.

Однако недавно Нюша снялась в клипе на свою песню «Небо знает», в конце которого показала округлившийся живот. А после этого певица опубликовала фото в Instagram, после которого сомнения в её беременности отпали.

На снимке Нюша позирует в жёлтом обтягивающем платье, демонстрируя свой большой живот.

Как сообщает радио «Комсомольская правда», у Нюши уже есть дочь от бизнесмена Игоря Сивова, за которого она вышла замуж в 2017 году. Певица ранее раскрыла необычное имя дочери – по документам она Серафима-Симба.

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#дети #соцсети #шоу-бизнес

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  • OT

    OT
    2 часа назад

    А Бузова с Ивлеевой? Что с ними?

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