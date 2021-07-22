В Китае упростят работу пунктов пропуска на границе

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На заседании правительства КНР 21 июля было решено принять меры по упрощению процедур оформления грузов на пограничных пунктах пропуска. Это необходимо для увеличения внешнего товарооборота Китая во втором полугодии 2021 года.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян приказал упростить работу пунктов пропуска с целью стабильного роста грузооборота. Конкретно премьер Госсовета Китая предложил упростить и расширить систему возмещения пошлин с экспортёров, продолжать развивать сеть складов электронной торговли за рубежом и улучшать систему возврата товаров электронной торговли.

При этом он подчеркнул, что необходимо соблюдать все меры предосторожности, связанные с COVID-19. Госчиновник также призвал руководство пунктов пропуска сокращать пошлины, взимаемые за их услуги, и расходы, связанные с импортом и экспортом товаров, сообщает интернет-сайт biang.ru.

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