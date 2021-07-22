Дети в Свободном спасаются от жары, купаясь в придорожной канаве

Фото: svbnews

Отметим, что по информации Gismeteo в это день столбик термометра в Свободном поднялся до 33 градусов тепла, а ощущалась жара как 37 градусов.

На ролике, снятом из проезжающего мимо автомобиля, видно, что около «водоёма» и в нём играют пятеро детей в возрасте 7-10 лет. Канава, в которой устроили заплыв мутная и очень грязная.

При этом, в комментариях к ролику можно встретить и одобрительные отзывы: «Умнички, моё детство примерно так же прошло!!!!»; «Вот оно детство вчера тоже в одном из дворов наблюдали такую картину»; «Прикольно!», «Лучше пусть в лужах купаются, чем одни на речку уйдут».

Нашлись и те, кто осудил автора ролика, который попросил одного из мальчишек нырнуть в воду: «Автор видео – зачем просить нырять ребёнка в грязную лужу с головой? Почему в нашем обществе измельчали мужчины?».