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сегодня, 13:40 1

Дети в Свободном спасаются от жары, купаясь в придорожной канаве

По прогнозу погоды жара в тот день ощущалась как 37 градусов тепла

Дети в Свободном спасаются от жары, купаясь в придорожной канаве
Фото: svbnews

Сегодня, 22 июля, в инстаграм-паблике @svbnews опубликовали видео, на кадрах которого можно увидеть, как местная детвора спасается от жары, устраивая заплыв в придорожной канаве.

Отметим, что по информации Gismeteo в это день столбик термометра в Свободном поднялся до 33 градусов тепла, а ощущалась жара как 37 градусов.

На ролике, снятом из проезжающего мимо автомобиля, видно, что около «водоёма» и в нём играют пятеро детей в возрасте 7-10 лет. Канава, в которой устроили заплыв мутная и очень грязная.

При этом, в комментариях к ролику можно встретить и одобрительные отзывы: «Умнички, моё детство примерно так же прошло!!!!»; «Вот оно детство вчера тоже в одном из дворов наблюдали такую картину»; «Прикольно!», «Лучше пусть в лужах купаются, чем одни на речку уйдут».

Нашлись и те, кто осудил автора ролика, который попросил одного из мальчишек нырнуть в воду: «Автор видео – зачем просить нырять ребёнка в грязную лужу с головой? Почему в нашем обществе измельчали мужчины?».

Просмотров всего: 384

#дети #Свободный

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Комментарии
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  • EX Амурчанин

    EX Амурчанин
    1 час назад

    В начале 60 годов в Белогорске между Базой №57 и 2ым Белогорском была яма с названием Глинка. Купались в ней все дети базы. И не помню что кто то после этого купания заболел.

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