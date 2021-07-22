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На Сахалине осудили супругов, жестоко убивших восьмилетнюю девочку

Муж отправился на пожизненное, жена села на 15 лет

На Сахалине осудили супругов, жестоко убивших восьмилетнюю девочку

В четверг, 22 июля, Сахалинский областной суд огласил приговор супругам Дворниковым, изнасиловавшим и убившим восьмилетнюю девочку. Напомним, что 6 июля 2020 года, стало известно о пропаже ребенка, позднее следственный комитет заявил об обнаружении тела девочки с признаками насильственной смерти.

В ходе восстановления событий стало известно, что девочка села в машину к супругам, которые пообещали доставить в пункт назначения. Воспользовавшись ее беспомощностью, пара увезла ребенка в лес. Там Игорь Дворников под подстрекательством совей супруги Кристины Дворниковой совершил изнасилование несовершеннолетней. Опасаясь быть пойманными, супруги приняли решение убить девочку, а тело спрятать в лесном массиве.

Также доказано, что осужденный в 2001 году также совершил убийство двух лиц, а в 2018 году изнасилование и развратные действия над несовершеннолетней.

Игоря Дворникова признали виновным в совершении преступлений. Суд назначил наказание подсудимому в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания.

Его супруга осуждена за совершение преступления и понесет наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    1 час назад

    Не хотят мораторий отменять , мож со следующем президентом что то изменится

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