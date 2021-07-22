На Сахалине осудили супругов, жестоко убивших восьмилетнюю девочку

В ходе восстановления событий стало известно, что девочка села в машину к супругам, которые пообещали доставить в пункт назначения. Воспользовавшись ее беспомощностью, пара увезла ребенка в лес. Там Игорь Дворников под подстрекательством совей супруги Кристины Дворниковой совершил изнасилование несовершеннолетней. Опасаясь быть пойманными, супруги приняли решение убить девочку, а тело спрятать в лесном массиве.

Также доказано, что осужденный в 2001 году также совершил убийство двух лиц, а в 2018 году изнасилование и развратные действия над несовершеннолетней.

Игоря Дворникова признали виновным в совершении преступлений. Суд назначил наказание подсудимому в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания.

Его супруга осуждена за совершение преступления и понесет наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.