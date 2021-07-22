Житель Амурской области проведёт в тюрьме 22 года

Фото: pixabay.com

Благовещенца признали виновным в нескольких преступлениях: убийстве, покушении и угрозе убийства. Ему назначили 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Однако мужчина и его защитник не согласились с вынесенным приговором и подали жалобу.

По словам адвоката, у осуждённого не было умысла на убийства потерпевших, также он оспаривает время совершения преступления и наступления смерти мужчин и другие обстоятельства дела.

Как сообщал Благовещенский городской суд, в октябре 2019 года злоумышленник, его жена и двое знакомых вместе распивали алкоголь. Во время застолья амурчанин приревновал супругу к одному из мужчин, который к тому же оскорбил осуждённого. Это вывело благовещенца из себя – он решил убить своего знакомого, ударив его кулаками по голове и телу не менее десяти раз. Второй просил прекратить, но тоже нарвался не жестокие удары. Когда злоумышленник подумал, что вторая жертва скончалась, то вернулся к избиению первого обидчика. Из-за того, что тело одного из мужчин пролежало в квартире слишком долго, конкретную причину смерти правоохранители установить не смогли.

При всём этом присутствовала жена осуждённого. Он грозил ей убийством, если женщина не поможет ему скрыть следы преступлений.

Учитывая все обстоятельства, судебная коллегия не изменила срок наказания и квалификацию действий амурчанина. Приговор вступил в законную силу 1 июля, сообщает пресс-служба областного суда.