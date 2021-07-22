В России перестал быть обязательным штамп о браке

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В постановлении, которое подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, говорится, что обязательными отметками в паспорте теперь являются регистрация гражданина по месту жительства и воинская обязанность. По желанию граждане могут поставить штампы о заключении брака, наличии детей до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.

Также в мае 2020 года Минкомсвязи предложило провести эксперимент в Москве, суть которого в том, чтобы использовать приложения вместо паспорта. Россиянам необходимо было бы предъявлять QR-код для получения госуслуг, подтверждения своего возраста при покупке алкогольной и табачной продукции, а также для приобретения железнодорожных и авиабилетов внутри страны.

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#закон #российская власть

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Mr. Mustard