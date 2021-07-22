Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:50 2

В России перестал быть обязательным штамп о браке

Распоряжение подписал Михаил Мишустин

В России перестал быть обязательным штамп о браке
Фото: pixabay.com

В постановлении, которое подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, говорится, что обязательными отметками в паспорте теперь являются регистрация гражданина по месту жительства и воинская обязанность. По желанию граждане могут поставить штампы о заключении брака, наличии детей до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.

Также в мае 2020 года Минкомсвязи предложило провести эксперимент в Москве, суть которого в том, чтобы использовать приложения вместо паспорта. Россиянам необходимо было бы предъявлять QR-код для получения госуслуг, подтверждения своего возраста при покупке алкогольной и табачной продукции, а также для приобретения железнодорожных и авиабилетов внутри страны.

Просмотров всего: 961

#закон #российская власть

распечатать


Общество 3

Почти полмиллиарда рублей Амурская область получит на поддержку региональной системы здравоохранения
Происшествия 15

Жительница Благовещенска получала две пенсии и пошла под суд
Общество 4

В Амурской области открылся первый исправительный центр для осуждённых к принудительным работам

Общество

Путешествовать по России на самолёте семьёй стало дешевле
Комментарии
Показать все (2)
  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Ну вот как может быть штамп о наличии детей быть необязательным, если его скан в паспорте требуют при зачислении в садик? Если издаете указы то ставьте в известность все структуры.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    так и скоро и педиков расписывать начнут((( никчёмный указ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь