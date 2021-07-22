76-летний Юрий Антонов перенёс тяжёлую операцию
Певцу Юрию Антонову заменили искусственный сустав в Австрии
76-летний певец Юрий Антонов перенёс сложную операцию в Австрии. Артист рассказал в своём Instagram, что сейчас восстанавливается в частной клинике Вены после болезненного хирургического вмешательства, сообщает радио «Комсомольская правда».
Юрий Антонов в 2018-м году получил травму, после которой страдал из-за повреждённого коленного сустава. Артисту провели операцию, но боли у него не проходили. Вскоре Антонову имплантировали искусственный сустав.
На своей странице в Instagram легендарный певец рассказал, что сейчас находится в Вене в частной клинике, где ему провели очень тяжёлую операцию по замене искусственного сустава. По словам Антонова, очень болезненная операция шла более трёх часов.
Теперь артист приходит в себя. Он показал подписчикам, как выглядит больница, а также рассказал, что остался доволен персоналом клиники и врачами.
Многочисленные поклонники, а также коллеги Юрия Антонова поддержали музыканта и пожелали ему скорейшего выздоровления.
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