76-летний Юрий Антонов перенёс тяжёлую операцию

Юрий Антонов в 2018-м году получил травму, после которой страдал из-за повреждённого коленного сустава. Артисту провели операцию, но боли у него не проходили. Вскоре Антонову имплантировали искусственный сустав.

На своей странице в Instagram легендарный певец рассказал, что сейчас находится в Вене в частной клинике, где ему провели очень тяжёлую операцию по замене искусственного сустава. По словам Антонова, очень болезненная операция шла более трёх часов.

Теперь артист приходит в себя. Он показал подписчикам, как выглядит больница, а также рассказал, что остался доволен персоналом клиники и врачами.

Многочисленные поклонники, а также коллеги Юрия Антонова поддержали музыканта и пожелали ему скорейшего выздоровления.