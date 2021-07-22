В Амурском колледже строительства появятся новые площадки для сдачи экзаменов

По новым правилам, которые внедряют с 2018 года, получить диплом о средне-специальном образовании можно только после сдачи демонстрационного экзамена. В Амурском колледже строительства уже начали подготовку к следующему учебному году. Здесь готовят площадки для сдачи экзаменов по нормативам Word Skills, рассказали в законодательном собрании Приамурья.

— В 2022 году у нас выпускается группа 30 с лишним ребят, которым нужно будет сдать демонстрационный экзамен по бетонным и монолитным работам. До конца этого года мы планируем подготовить помещение, сделать в нем ремонт, а затем попытаться получить субсидии из федерального и областного бюджетов на приобретение оборудования, – рассказал директор учебного заведения Евгений Тарлаков.

Площадка колледжу необходима, ведь иначе им придётся сдавать экзамены в Екатеринбурге, там находится ближайшая подходящая мастерская. Кроме того, в колледже надеются открыть площадки для итоговых испытаний по водоснабжению, газоснабжению и BIM-технологиям (информационному моделированию зданий и сооружений).

С просьбой поддержать колледж и помочь в оснащении мастерских директор учебного заведения обратился к председателю законодательного собрания области Вячеславу Логинову.

— В этом году на оборудование таких площадок областной бюджет направил около 11 миллионов рублей. Средства получили 4 учебных заведения: педагогический колледж, колледж сервиса и торговли, аграрный и строительства и ЖКХ. Но нужно еще больше. Это уже совсем другой уровень: и подхода к образовательному процессу, и подготовки специалистов. И этому, разумеется, нужно уделять максимум внимания, – прокомментировал глава регионального парламента Вячеслав Логинов.

Колледжу строительства и ЖКХ выделили 5 миллионов рублей. На эти деньги закупили серверное и сетевое оборудование по стандартам World Skills. Благодаря которому 57 студентов прошли испытания и получили дипломы.