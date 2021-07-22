Актёр Дмитрий Дюжев рассказал историю знакомства с женой

На передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Дюжев признался, что влюбился в будущую жену с первого взгляда. Это произошло на стадионе «Лужники» перед концертом Мадонны. Дмитрий вспомнил, что, когда на трибуны вошла Татьяна, для него мир остановился. По его словам, это «было какое-то умопомрачение». Он тогда ничего больше не хотел, только видеть её и быть рядом.

После концерта Дюжев предложил проводить Зайцеву. По его словам, они вместе с подружками Татьяны пошли в ресторан. Но оказалось, что на карте артиста был нулевой баланс, он не смог расплатиться. Ему пришлось ехать домой за наличными. После этой встречи Дмитрий и Татьяна уже не расставались.

Как пишет ФАН, Дюжев и Зайцева поженились в День всех влюблённых в 2008 году, а вскоре и обвенчались. У супругов есть двое сыновей – Иван и Дмитрий. В настоящее время Татьяна и Дмитрий считаются одной из самых крепких пар российского кинематографа.