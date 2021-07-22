Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:50 0

Актёр Дмитрий Дюжев рассказал историю знакомства с женой

Дмитрий Дюжев хотел уйти в монастырь до встречи с Татьяной Зайцевой

Актёр Дмитрий Дюжев рассказал историю знакомства с женой
Фото: muzhyazheny.ru

На долю актёра Дмитрия Дюжева выпало немало трудностей. В молодости он за короткое время потерял всю свою семью. В то время Дмитрий даже хотел уйти в монастырь, но в его жизни появилась любимая женщина Татьяна Зайцева, пишет «СтарХит».

На передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Дюжев признался, что влюбился в будущую жену с первого взгляда. Это произошло на стадионе «Лужники» перед концертом Мадонны. Дмитрий вспомнил, что, когда на трибуны вошла Татьяна, для него мир остановился. По его словам, это «было какое-то умопомрачение». Он тогда ничего больше не хотел, только видеть её и быть рядом.

После концерта Дюжев предложил проводить Зайцеву. По его словам, они вместе с подружками Татьяны пошли в ресторан. Но оказалось, что на карте артиста был нулевой баланс, он не смог расплатиться. Ему пришлось ехать домой за наличными. После этой встречи Дмитрий и Татьяна уже не расставались.

Как пишет ФАН, Дюжев и Зайцева поженились в День всех влюблённых в 2008 году, а вскоре и обвенчались. У супругов есть двое сыновей – Иван и Дмитрий. В настоящее время Татьяна и Дмитрий считаются одной из самых крепких пар российского кинематографа.

Просмотров всего: 483

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Яна Поплавская рассказала о реакции 15-летней дочери Табакова на скандал вокруг имени отца
В России и мире 1

Певица Нюша подтвердила слухи о своей беременности
В России и мире

76-летний Юрий Антонов перенёс тяжёлую операцию
В России и мире 1

Ксения Бородина перед разводом переписала на мать особняк за 18 миллионов

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь