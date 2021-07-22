Пёс, брошенный в затопленной Владимировке, нашёл себе новый дом

Фото: @lelkae

— Пса нашли не в самой Владимировке, а туда, в сторону к Волково, на микрорынке. Местные говорят, что он там на привязи с 2018 или 2019 года сидит. И вот, когда пришла вода его никто не забрал, – рассказала в телефонном разговоре Ольга. – Пса спасли, вывезли, вылечили. Конечно, это взрослая собака, с определёнными особенностями характера. Но сейчас у Зевса появился свой новый дом. Пёс будет жить в одном из поселений Тамбовского района в частном секторе.

На своей личной страничке в Instagram девушка разместила пост с благодарностью всем тем, кто помогал спасать этого большого пса с грустными глазами.

— Спасибо всем людям, кто принял участие в спасении Зевса, всем, кто помогал финансово, передавал корма и лекарства. Вместе мы можем всё! Благодарна судьбе за то, что вокруг меня есть люди, на которых можно рассчитывать. Двигаемся дальше, несмотря ни на что, – написала девушка под постом в соцсети.