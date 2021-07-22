Бурейская ГЭС спасла амурские сёла от наводнения

Населённые пункты, расположенные на реке Бурея ниже плотины крупнейшей на Дальнем Востоке Бурейской ГЭС, были спасены от паводка благодаря гидроэлектростанции. Плотина сдержала волну паводка, снизив его масштабы до минимальных значений.

При этом, сообщает пресс-служба регионального правительства, 17 июля этого года был зафиксирован почти рекордный приток воды в водохранилище, больше было только в 1971 году. Пропустили через плотину только шесть тысяч кубометров из почти пятнадцати. Если бы не ГЭС, сёла ниже по Бурее затопило бы точно.

По последним данным, приток воды в Бурейское водохранилище неуклонно снижается уже несколько дней. Уровень воды находится ниже нормального подпорного уровня.

Справка АИ

В июне-июле 2021 года Бурейская и Зейская ГЭС задержали в общей сложности около 20 миллиардов тонн воды, это избавило регион от серьёзных последствий паводка.