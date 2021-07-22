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22июля
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сегодня, 11:30 0

Разрушающийся фасад благовещенского дома должны отремонтировать до 10 августа

На месте побывал прокурор

Разрушающийся фасад благовещенского дома должны отремонтировать до 10 августа
Фото: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_28

Между Фондом капремонта и подрядчиком возникли разногласия по поводу оплаты некоторых видов работ по ремонту фасада многоквартирного дома по улице Зейской, 295. Об этом в прокуратуру заявили жители многоэтажки.

Стоимость работ оценили в 30 миллионов рублей. По решению суда, закончить ремонт подрядчик обязан до 10 августа. Горожане рассказали, что была угроза приостановления капремонта. На месте побывали и.о. прокурора Благовещенска, мэр, председатель городской думы, а также руководители Фонда капремонта и подрядной организации.

Во время встречи с жителями дома прокурор обратил внимание на то, что возникшая ситуация не должна повлиять на сроки завершения ремонта и его качество. А разногласия по поводу стоимости необходимо разрешать в суде. Подрядчику и фонду капремонта объявили предостережение.

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#жизнь

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