Разрушающийся фасад благовещенского дома должны отремонтировать до 10 августа

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Стоимость работ оценили в 30 миллионов рублей. По решению суда, закончить ремонт подрядчик обязан до 10 августа. Горожане рассказали, что была угроза приостановления капремонта. На месте побывали и.о. прокурора Благовещенска, мэр, председатель городской думы, а также руководители Фонда капремонта и подрядной организации.

Во время встречи с жителями дома прокурор обратил внимание на то, что возникшая ситуация не должна повлиять на сроки завершения ремонта и его качество. А разногласия по поводу стоимости необходимо разрешать в суде. Подрядчику и фонду капремонта объявили предостережение.