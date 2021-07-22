Ксения Бородина перед разводом переписала на мать особняк за 18 миллионов

Первое заседание прошло 19 июля, Бородину и Омарова в суде представляли их адвокаты. По имеющейся информации, Курбан не претендовал на загородный дом, в котором они жили вместе с Ксенией и детьми. Однако теперь стало известно, что у него такой возможности и не было.

Супруги приобрели особняк стоимостью примерно 18 миллионов рублей шесть лет назад. Чтобы превратить дом в уютное семейное гнёздышко, они отдали за ремонт ещё не менее десяти миллионов рублей.

Курбана заботил только вопрос совместного воспитания дочери Теоны, а на загородный дом он посягать не собирался. Однако Бородина предусмотрительно переписала дом на свою мать, Инну Булатовну. Телеведущая сделала это ещё до того, как подала на развод.

Как пишет Teleprogramma.pro, Бородину задело то, во сколько СМИ оценили её коттедж. В своём Instagram телеведущая дала понять, что подобные заявления оскорбительны для человека её уровня достатка. Особняки за 18 и даже 25 миллионов рублей Ксения считает дешёвыми.