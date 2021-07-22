Для амурчан, чьё жильё признали непригодным после наводнения, подбирают участки под строительство

По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова подтопленцам подбирают участки. Те, чьи дома признаны непригодными для жилья, бесплатно получат землю в Благовещенском или Магдагачинском районах. Для этого разработали проект закона, который заксобрание рассмотрит в первом чтении, сообщили в администрации благовещенского района.

В Благовещенском районе получить землю можно в селе Новотроицком, там сформировали 25 участков и ещё около 90 формируются. Вторая локация – село Волково, здесь сформированы 120 участков.

Амурчанам, пострадавшим при наводнении, продолжают выделять финансовую помощь. На счета из областного бюджета уже перечислили 26,8 миллиона рублей. За сутки поступило ещё 38 пакетов документов, по которым нужно будет выплатить ещё 780 тысяч рублей.

Из федерального бюджета 1 667 подтопленцев получили финансовую помощь на 38,58 миллиона рублей. За минувшие сутки документы подали ещё 480 человек на сумму 5,38 миллиона рублей.

К 21 июля обследовали 1010 жилых помещений и 11 социальных объектов. Непригодными для жизни признали 454 помещения, 200 требуют капитальный ремонт. Обследование помещений продолжается.

— Мы подготовили всё для перемещения граждан из пункта временного размещения в пункт длительного пребывания на улице Ленина, 2. Планируем к заселению 34 человека, – рассказал министр имущественных отношений Сергей Олиферов.