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сегодня, 11:00 1

В микрорайоне Благовещенска появится новая общественная территория с памп-треком

Новая зона расположится в районе домов по Игнатьевскому шоссе, 10/4 и 10/6

В микрорайоне Благовещенска появится новая общественная территория с памп-треком
Фото: Пресс-служба г.Благовещенска

В Благовещенске стартует реализация проекта по созданию новой общественной территории. Её начнут обустраивать в этом году с северной стороны домов по Игнатьевскому шоссе, 10/4 и 10/6. Эскизный проект уже разработан в администрации города и согласован с центром развития территорий Амурской области.

Самым ближайшим общественно-культурным пространством для жителей столь большого микрорайона является только парк Дружбы. Поэтому вторая подобная территория просто необходима. К тому же Игнатьевское шоссе в последние годы активно застраивается жилыми массивами. Создание специальной замкнутой велосипедной трассы (памп-трека) поддержали жители района в прошлом году во время «народного голосования», сообщается в Инстаграм-аккаунте администрации города.

— Площадка расположена в шаговой доступности от домов. Здесь смогут отдохнуть родители с детьми, ребята постарше смогут покататься на памп-треке на своих самокатах, велосипедах и скейт-бордах, – отметил инициатор проекта, депутат Благовещенской городской Думы Арсен Чихтисов.

— Территория достаточно большая, фактически она растягивается на квартал, её нужно максимально комфортно обустроить. В этом году мы планируем реализовать базовый проект – проведём работы по благоустройству и обустроим первый в городе памп-трек. В дальнейшем будем наполнять эту общественную территорию различными объектами – спортивной универсальной площадкой, малыми архитектурными формами, также займёмся озеленением, – рассказал мэр города Олег Имамеев при посещении площадки в среду, 21 июля.

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#дети #мэрия #строительство

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    24 минуты назад

    По вашему треку мамочки с колясками гулять будут если колючей проволокой его не обнесете.

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