В Амурской области в красивую дату сыграли свадьбу 42 пары

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В Амурской области пары не упустили возможность скрепить союз в красивую дату. В минувшую среду, 21 июля 2021 года, в ЗАГСах Приамурья зарегистрировали 42 пары, 28 из них – в столице Амурской области, восемь в Свободном, две в Магдагачи и по одной паре в Бурейском, Завитинском, Октябрьском и Серышевском районах, сообщает областное управление ЗАГС.

Отметим, что ранее, 21 мая, в Благовещенске пары сыграли в красивую дату 22 свадьбы.

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#жизнь

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