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Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии избитого сына

Семилетний сын Стаса Пьехи госпитализирован с сотрясением мозга

Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии избитого сына
Фото: kp.ru

Модель Наталья Горчакова, бывшая жена Стаса Пьехи, рассказала о состоянии их сына Пети, которого избила соседка по коттеджному посёлку под Петербургом. В своём Instagram она поведала о произошедшем, пишет «Московский комсомолец».

Семилетнего сына Стаса и Натальи избила живущая по соседству в Рощино под Петербургом жена арбитра Владислава Безбородова. Женщина разозлилась из-за того, что мальчик проткнул их надувной бассейн. У ребёнка было обнаружено сотрясение головного мозга, он госпитализирован.

Горчакова опубликовала несколько сообщений в сториз, в которых рассказала о состоянии сына. По её словам, у Пети кружится голова, его тошнит. Накануне вечером мальчику стало лучше, но утром его состояние ухудшилось.

Наталья призналась, что пытается отойти от шока. Она не хочет скандала, но считает необходимым рассказывать о произошедшем, чтобы такие истории больше не повторялись.

При конфликте с соседкой пострадал не только Петя. Травмы получила и мать Натальи, которая попыталась вступиться за внука. После нападения Безбородовой у женщины не сгибается рука, её мучают головные боли, она не может нормально спать.

Горчакова отметила, что после случившегося не может думать ни о чём другом. Она не понимает, как такое вообще могло произойти.

Сам Стас Пьеха обратился к адвокату и потребовал возбуждения уголовного дела. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка.

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#дети #шоу-бизнес

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