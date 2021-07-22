Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии избитого сына
Семилетний сын Стаса Пьехи госпитализирован с сотрясением мозга
Модель Наталья Горчакова, бывшая жена Стаса Пьехи, рассказала о состоянии их сына Пети, которого избила соседка по коттеджному посёлку под Петербургом. В своём Instagram она поведала о произошедшем, пишет «Московский комсомолец».
Семилетнего сына Стаса и Натальи избила живущая по соседству в Рощино под Петербургом жена арбитра Владислава Безбородова. Женщина разозлилась из-за того, что мальчик проткнул их надувной бассейн. У ребёнка было обнаружено сотрясение головного мозга, он госпитализирован.
Горчакова опубликовала несколько сообщений в сториз, в которых рассказала о состоянии сына. По её словам, у Пети кружится голова, его тошнит. Накануне вечером мальчику стало лучше, но утром его состояние ухудшилось.
Наталья призналась, что пытается отойти от шока. Она не хочет скандала, но считает необходимым рассказывать о произошедшем, чтобы такие истории больше не повторялись.
При конфликте с соседкой пострадал не только Петя. Травмы получила и мать Натальи, которая попыталась вступиться за внука. После нападения Безбородовой у женщины не сгибается рука, её мучают головные боли, она не может нормально спать.
Горчакова отметила, что после случившегося не может думать ни о чём другом. Она не понимает, как такое вообще могло произойти.
Сам Стас Пьеха обратился к адвокату и потребовал возбуждения уголовного дела. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка.
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