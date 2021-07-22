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Глава Крыма не исключил возможность закрытия курортов из-за коронавируса

Сергей Аксенов сказал о том, что пока такой вариант развития событий не рассматривается

Глава Крыма не исключил возможность закрытия курортов из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

В среду, 21 июля, глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что не исключает вариант закрытия туристического сезона из-за коронавируса, но пока таких планов нет.

— Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то, что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее, – сказал Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба, сообщают РИА Новости.

Отметим, что в регионе наблюдается рост случаев заражения. Так, на прошлой неделе зафиксировали новый антирекорд – 2 767 больных COVID-19.

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#COVID 19 #туризм

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