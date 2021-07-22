В Благовещенске снова открылся торговый центр XL
Соответствующее решение городского суда уже вступило в силу
Благовещенский торговый центр XL возобновил свою работу – такое решение принял Благовещенский городской суд. Ранее, 16 июня, горсуд уже разрешал руководству ТЦ продолжить работу, но 8 июля Амурский областной суд отменил это постановление, заявив, что открытие было преждевременным.
Тогда областная прокуратура настаивала на том, что городской суд не выяснил, были ли устранены все нарушения, и соответствует ли гостиница на 4 и 5 этажах ТЦ санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Теперь же городской суд вновь разрешил торговому центру принимать покупателей и посетителей – 20 июля соответствующее решение вступило в силу.
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