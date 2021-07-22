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22июля
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сегодня, 10:15 4

В Благовещенске снова открылся торговый центр XL

Соответствующее решение городского суда уже вступило в силу

В Благовещенске снова открылся торговый центр XL
Фото: 2гис/Антон П

Благовещенский торговый центр XL возобновил свою работу – такое решение принял Благовещенский городской суд. Ранее, 16 июня, горсуд уже разрешал руководству ТЦ продолжить работу, но 8 июля Амурский областной суд отменил это постановление, заявив, что открытие было преждевременным.

Тогда областная прокуратура настаивала на том, что городской суд не выяснил, были ли устранены все нарушения, и соответствует ли гостиница на 4 и 5 этажах ТЦ санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Теперь же городской суд вновь разрешил торговому центру принимать покупателей и посетителей – 20 июля соответствующее решение вступило в силу.

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#COVID 19 #жизнь #здоровье #работа #суды

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    5 часов назад

    Циркачи

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    5 часов назад

    Нужно не только в городском суде иметь своих людей, но и в областном - там тоже кушать хотят.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    5 часов назад

    Новый председатель, новый взгляд.

    Прокуратура наверное уже "закидала" квалификационную коллегию жалобами)

  • remez

    remez
    1 час назад

    Новости:

    В Благовещенске снова закрылся торговый центр XL.

    через несколько дней.

    В Благовещенске снова открылся торговый центр XL.

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