В Благовещенске снова открылся торговый центр XL.

Тогда областная прокуратура настаивала на том, что городской суд не выяснил, были ли устранены все нарушения, и соответствует ли гостиница на 4 и 5 этажах ТЦ санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Теперь же городской суд вновь разрешил торговому центру принимать покупателей и посетителей – 20 июля соответствующее решение вступило в силу.