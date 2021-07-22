Амурского министра избили на турбазе

По данным, распространяющимся в соцсетях, министр отдыхал на турбазе «Берлога». В бессознательном состоянии со следами побоев Курдюкова обнаружил в девять вечера охранник базы во время обхода.

Пострадавшего увезли на «скорой». Александр Курдюков получил перелом височной кости, ушиб головного мозга.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Злоумышленники, напавшие на министра, разыскиваются.

Справка АИ

Александр Курдюков – один из самых молодых министров в региональном правительстве, он родился в 1981 году. В областном правительстве работает давно, занимал должности от простого программиста, до начальника отдела, затем – управления. Министерство цифрового развития и связи возглавил в январе 2021 года.