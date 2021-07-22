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сегодня, 09:50 1

Амурского министра избили на турбазе

Глава регионального минцифры получил серьёзную травму головы

Амурского министра избили на турбазе
Фото: amurobl.ru

Министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков получил серьёзные травмы в драке, пишет телеграм-канал Amur_Mash.

По данным, распространяющимся в соцсетях, министр отдыхал на турбазе «Берлога». В бессознательном состоянии со следами побоев Курдюкова обнаружил в девять вечера охранник базы во время обхода.

Пострадавшего увезли на «скорой». Александр Курдюков получил перелом височной кости, ушиб головного мозга.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Злоумышленники, напавшие на министра, разыскиваются.

Справка АИ

Александр Курдюков – один из самых молодых министров в региональном правительстве, он родился в 1981 году. В областном правительстве работает давно, занимал должности от простого программиста, до начальника отдела, затем – управления. Министерство цифрового развития и связи возглавил в январе 2021 года.

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#криминал #областная власть #происшествия

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 минуты назад

    Выздоровления.

    С кем и как отдыхал?

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