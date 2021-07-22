В городе Свободном Амурской области снят карантин по бешенству

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В Свободном сняли карантин по бешенству. В городе провели все необходимые ветеринарные мероприятия, включая поголовную вакцинацию собак и кошек, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

Новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Напомним, что Амур.инфо сообщало о введении карантина по бешенству в Свободном в марте этого года, а также о том, что в двух сёлах Амурской области карантин снят.