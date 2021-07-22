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22июля
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сегодня, 09:45 0

Уровень воды в Зее может подняться до уровня «неблагоприятное явление»

Предъём уровня воды в реке прогнозируется в период с 22 по 24 июля

Уровень воды в Зее может подняться до уровня «неблагоприятное явление»
Фото: Амур.инфо

В пресс-службе мэрии Благовещенска предупреждают горожан и жителей Благовещенского района о подъеме уровня воды в Зее. Ожидается, что в период с 22 по 24 июля уровень реки достигнет 630 сантиментов, что на 30 сантиметров выше отметки «неблагоприятного явления».

— В зону подтопления частично попадает поселок Зазейский. Спасатели ПСО города Благовещенска проводят подворовой обход с целью оповещения населения, – сообщают в пресс-службе администрации областной столицы.

Напомним, что из-за обильных дождей на севере Амурской области зафиксирован подъем воды в реках. В районе Белогорска ожидается подъем реки Томь, на место прибыли спасатели. По сообщению пресс-службы правительства Приамурья, гидрологическая обстановка в регионе ухудшается.

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#большая вода

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