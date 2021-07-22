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сегодня, 09:30 0

Казанский стрелок признан невменяемым

Ильназ Галявиев отправлен в психиатрическую клинику в СИЗО

Казанский стрелок признан невменяемым
Фото: Газета ОНК

Ильназ Галявиев, устроивший бойню в казанской школе 11 мая, признан невменяемым, пишет официальное издание Общественных наблюдательных комиссий.

По данным газеты ОНК, Галявиев прошел психиатрическую экспертизу в Научном центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Для этого его возили в Москву, а теперь вернули обратно в СИЗО, однако не в простое, а в психиатрическую клинику в «Бутырке».

Представители ОНК не исключают, что Галявиеву будет назначена еще одна психиатрическая экспертиза.

Напомним, 11 мая, 19-летний Ильназ Галяевиев пришел в гимназию в Казани с оружием и открыл стрельбу. В результате погибло двое взрослых и семеро детей, в том числе в результате прыжков с верхних этажей школы в попытках спастись.

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#криминал #происшествия

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