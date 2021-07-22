В АмГУ появится круглогодичный каток, а в Константиновке – сезонный

В Приамурье совершенствуют спортобъекты. К концу октября закончат капремонты стадионов в Прогрессе и Завитинске. Кроме того, на территории АмГУ к 2023 году планируют открыть круглогодичный каток. Для катка за 280 миллионов рублей готовят проектно-сметную документацию.

Ещё один крупный физкультурно-оздоровительный центр построят в рамках проекта «Спорт – норма жизни». Минспорт области уже определил потенциального инвестора. Предположительно, строительство обойдется в 625 миллионов рублей, а большую часть средств выделят из федерального бюджета. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

По проекту «Спорт – норма жизни» за два года шесть территорий оснастят площадками ГТО. Они появятся в Возжаевке, Архаре, Тамбовке, Магдагачах, Пояркове и Овсянке.

Кроме того, в 2022 году начнут ремонт стадионов в Восточном, Сковородине и Февральске. А в Константиновке должен появиться сезонный крытый каток. Капремонты пройдут на стадионе в Овсянке и в зейском Дворце спорта. Также в Зее начнут строительство лыжной базы. Не забудут и про столицу Приамурья – уже есть предложение по ремонту стадиона «Амур». На нём нужно постелить новое покрытие на футбольном поле, заменить беговые дорожки и легкоатлетические секторы.

Напомним, что в Новобурейском начали строить малую спортивную площадку ГТО. Объект появится в рамках программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и станет третьим за год в Приамурье, рассказали в министерстве спорта области.