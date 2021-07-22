Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:15 0

В АмГУ появится круглогодичный каток, а в Константиновке – сезонный

В Прогрессе и Завитинске продолжаются капремонты стадионов

В АмГУ появится круглогодичный каток, а в Константиновке – сезонный
Фото: министерство ФКиС

В Приамурье совершенствуют спортобъекты. К концу октября закончат капремонты стадионов в Прогрессе и Завитинске. Кроме того, на территории АмГУ к 2023 году планируют открыть круглогодичный каток. Для катка за 280 миллионов рублей готовят проектно-сметную документацию.

Ещё один крупный физкультурно-оздоровительный центр построят в рамках проекта «Спорт – норма жизни». Минспорт области уже определил потенциального инвестора. Предположительно, строительство обойдется в 625 миллионов рублей, а большую часть средств выделят из федерального бюджета. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

По проекту «Спорт – норма жизни» за два года шесть территорий оснастят площадками ГТО. Они появятся в Возжаевке, Архаре, Тамбовке, Магдагачах, Пояркове и Овсянке.

Кроме того, в 2022 году начнут ремонт стадионов в Восточном, Сковородине и Февральске. А в Константиновке должен появиться сезонный крытый каток. Капремонты пройдут на стадионе в Овсянке и в зейском Дворце спорта. Также в Зее начнут строительство лыжной базы. Не забудут и про столицу Приамурья – уже есть предложение по ремонту стадиона «Амур». На нём нужно постелить новое покрытие на футбольном поле, заменить беговые дорожки и легкоатлетические секторы.

Напомним, что в Новобурейском начали строить малую спортивную площадку ГТО. Объект появится в рамках программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и станет третьим за год в Приамурье, рассказали в министерстве спорта области.

Просмотров всего: 113

#областная власть #работа #спорт

распечатать


Происшествия 1

Амурского министра избили на турбазе
Общество 2

В России хотят ограничить расходы россиян на ЖКХ
Общество 3

В амурском селе Серышево к концу года должны оборудовать хоккейную коробку

Спорт

Первые соревнования Олимпийских игр 2020 года стартовали в Токио
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь