В России хотят ограничить расходы россиян на ЖКХ
Максимально допустимую долю расходов граждан могут ограничить до 15 % от дохода семьи
В Госдуму внесут законопроект о федеральном стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в 15 % Такая инициатива поступила от депутатов и члена совета федерации Сергея Леонова, сообщает ТАСС.
Сейчас по закону субъекты РФ могут сами вводить региональный стандарт на долю расходов граждан на ЖКХ. Но установление регионом оплаты ниже федерального уровня зависит от его бюджетной обеспеченности.
— При этом создается ситуация, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату ЖКУ выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни, – указывают авторы проекта.
По сообщению Минстроя РФ, в 58 субъектах страны максимально допустимая доля расходов граждан на ЖКУ составляет 22 %, в 24 субъектах – 15-21 %, и лишь в трех субъектах – менее 15 %.
— Законопроект предлагает дополнить новой частью 11 статью 159 Жилищного кодекса РФ. Эта часть предусмотрит установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 %, – говорится в пояснительной записке.
Напомним, что в Амурской области в 2021 году из областного бюджета два миллиарда рублей направят на модернизацию ЖКХ.
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