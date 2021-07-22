В России специалисты следят за распространением в мире оспы обезьян

На прошлой неделе в США выявили оспу обезьян у гражданина, недавно вернувшегося из Нигерии. Однако в научном центре «Вектор» уточнили, что риск проникновения в Россию оспы обезьян низкий.

— Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечит готовность и предотвратит завоз оспы обезьян на территорию страны, – говорится в сообщении.

Сейчас в «Векторе» разрабатывают средства для лечения и профилактики недуга. Новый противооспенный химпрепарат НИОХ-14 уже проверяют на 90 добровольцах. Кроме того, идут клинические исследования II-III фазы вакцины четвертого поколения. Благодаря точечному отключению шести генов, отвечающих за синтез нежелательных белков, препарат переносится легче и имеет меньше ограничений по использованию, чем уже имеющиеся.

Напомним, что сейчас граждан активно прививают отечественными вакцинами от новой коронавирусной инфекции. Поставить прививку можно абсолютно бесплатно. А на актуальные вопросы о вакцине ответил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.