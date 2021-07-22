На благовещенских зданиях появились новые светящиеся аншлаги

Фото: Пресс-служба г.Благовещенска

Знаки адресации с подсветкой устанавливают в Благовещенске по поручению мэра города Олега Имамеева. Теперь на всех зданиях города за исключением частного сектора, жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов, в которых расположено менее 10 квартир, должны быть установлены знаки адресации в форме светящихся коробов.

Так, новые аншлаги были смонтированы по адресам: ул. Василенко, 3, 3/1, 3/3, 3/2,3/4, 3/6, 3/10, 3/12, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 16, 16/1, 18, 20/1, 20/2, 20/3; Игнатьевское шоссе, 25/1, 25/18, на фасаде библиотеки им. Б. Машука (ул. Институтская, 10/1). Новые знаки адресации в виде светящихся коробов также появились у дома культуры села Плодопитомник (ул. Центральная,1), ведутся работы по адресам: ул. Мичурина, 15; ул. Советская, 5, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

— Жителям как микрорайона, так и Плодопитомника теперь будет комфортнее и безопаснее передвигаться в вечернее время. В этом контексте важно, что в числе прочих новые светящиеся знаки установили учреждения спорта, так как по своему опыту знаю, что тренировки у ребят порой идут до позднего вечера. В целом, здорово, что Благовещенск так преображается, и это достигается всеобщими усилиями, – прокомментировал депутат законодательного собрания Амурской области Андрей Домашенкин.